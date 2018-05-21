Олимпийский чемпион Шталенков дал оценку игре вратарей сборной России на ЧМ-2018 по хоккею

Олимпийский чемпион 1992 года Михаил Шталенков оценил вратарскую линию сборной России на чемпионате мира по хоккею 2018 года и поделился мнением о том, следовало ли вызвать выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Антона Худобина и Александра Георгиева.

«Не вижу предмета для обсуждения. На мой взгляд, в тренерском штабе не ошиблись с вызовом Василия Кошечкина, Игоря Шестёркина и Ильи Сорокина. Худобин вместе с «Бостоном» на момент начала ЧМ ещё продолжал выступление в Кубке Стэнли, а Георгиев, по сути, только-только заявил о себе, его время в сборной пока не пришло. Видимо, тренерский штаб решил, что имеющиеся вратари ничем не хуже и нет смысла дёргать того же Худобина», — сказал Шталенков в беседе с корреспондентом RT.

Он также отметил, что не стал бы сравнивать Кошечкина и Шестёркина.

«Понятно, что Вася гораздо старше. На ЧМ оба проявили себя неплохо, но мне всё-таки осталось непонятным решение выпустить на четвертьфинальный матч с Канадой Шестёркина. Пять пропущенных шайб — всё же многовато. Для Игоря это было серьёзное испытание — матч жизни. Где-то ему просто не хватило опыта и хладнокровия», — добавил Шталенков.

Ранее он рассказал, чего не хватило сборной Канады на ЧМ-2018 по хоккею для завоевания медалей.