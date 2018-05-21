Олимпийский чемпион Шталенков рассказал, чего не хватило сборной Канады на ЧМ-2018 по хоккею для завоевания медалей
«Мне кажется, настроя. В матче с Россией они реально сражались на льду, а затем сбавили обороты. Разумеется, после победы над командой Ильи Воробьёва они рассчитывали, что пройдут Швейцарию без проблем. Однако соперник неожиданно упёрся. В третьем периоде «кленовые листья» вообще не покидали зону оппонента, но забросить так и не смогли», — сказал Шталенков в беседе с корреспондентом RT.
Ранее он заявил, что не считает сенсацией выход сборной Швейцарии в финал ЧМ-2018 по хоккею.