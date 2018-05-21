Олимпийский чемпион Шталенков не считает сенсацией выход сборной Швейцарии в финал ЧМ-2018 по хоккею

Олимпийский чемпион 1992 года Михаил Шталенков прокомментировал игру сборной Швейцарии на чемпионате мира по хоккею 2018 года.

«Во-первых, успех швейцарцев нельзя назвать прямо-таки невероятной сенсацией. Эта команда периодически выстреливает на крупных турнирах. Вспомните хотя бы ЧМ-2013 в Швеции и Финляндии, когда альпийцы тоже добрались до финала и были разгромлены всё теми же шведами. Давайте посмотрим, что Швейцария покажет на следующем первенстве планеты», — сказал Шталенков в беседе с корреспондентом RT.

Он отметил, что в Дании для национальной команды Швейцарии всё сложилось наилучшим образом.

«Команда, не имея в составе звёзд первой величины, добилась фантастического успеха благодаря работоспособности и отличной физической подготовке. Плюс по ходу плей-офф их усилил тот же Роман Йози из «Нэшвилла». Да и соперники вполне могли недооценить швейцарцев, которые пробились в матчи на вылет лишь с четвёртого места в группе», — добавил Шталенков.

Ранее он поделился мнением о победе сборной Швеции на ЧМ-2018 по хоккею.