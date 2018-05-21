Олимпийский чемпион Шталенков не считает сенсацией выход сборной Швейцарии в финал ЧМ-2018 по хоккею

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион 1992 года Михаил Шталенков прокомментировал игру сборной Швейцарии на чемпионате мира по хоккею 2018 года.

«Во-первых, успех швейцарцев нельзя назвать прямо-таки невероятной сенсацией. Эта команда периодически выстреливает на крупных турнирах. Вспомните хотя бы ЧМ-2013 в Швеции и Финляндии, когда альпийцы тоже добрались до финала и были разгромлены всё теми же шведами. Давайте посмотрим, что Швейцария покажет на следующем первенстве планеты», — сказал Шталенков в беседе с корреспондентом RT.

Он отметил, что в Дании для национальной команды Швейцарии всё сложилось наилучшим образом.

«Команда, не имея в составе звёзд первой величины, добилась фантастического успеха благодаря работоспособности и отличной физической подготовке. Плюс по ходу плей-офф их усилил тот же Роман Йози из «Нэшвилла». Да и соперники вполне могли недооценить швейцарцев, которые пробились в матчи на вылет лишь с четвёртого места в группе», — добавил Шталенков.

Ранее он поделился мнением о победе сборной Швеции на ЧМ-2018 по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных