Олимпийский чемпион Шталенков поделился мнением о победе сборной Швеции на ЧМ-2018 по хоккею

Олимпийский чемпион 1992 года Михаил Шталенков поделился мнением, насколько закономерна победа сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею 2018 года.

«Если брать последние десять лет, назвать случайным этот успех «тре крунур» никак не получается. К тому же нельзя забывать, что шведы выиграли чемпионат мира во второй раз подряд. Да и состав позволял им бороться за самые высокие места», — сказал Шталенков в беседе с корреспондентом RT.

Он также отказался говорить о том, что «тре крунур» прервала наметившуюся в 2010-х гегемонию канадцев на крупных турнирах.

«Шведы, безусловно, молодцы, но чемпионат мира — не самый показательный турнир. Не хочу умалять его значимость, но все понимают, что до первенства планеты доезжают далеко не все сильные хоккеисты. Если же взять последние Олимпийские игры с участием игроков НХЛ и Кубок мира — 2016, то там золото доставалось именно Канаде», — подчеркнул Шталенков.

Ранее эксперт рассказал, почему Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею.