Олимпийский чемпион Шталенков поделился мнением о победе сборной Швеции на ЧМ-2018 по хоккею
«Если брать последние десять лет, назвать случайным этот успех «тре крунур» никак не получается. К тому же нельзя забывать, что шведы выиграли чемпионат мира во второй раз подряд. Да и состав позволял им бороться за самые высокие места», — сказал Шталенков в беседе с корреспондентом RT.
Он также отказался говорить о том, что «тре крунур» прервала наметившуюся в 2010-х гегемонию канадцев на крупных турнирах.
«Шведы, безусловно, молодцы, но чемпионат мира — не самый показательный турнир. Не хочу умалять его значимость, но все понимают, что до первенства планеты доезжают далеко не все сильные хоккеисты. Если же взять последние Олимпийские игры с участием игроков НХЛ и Кубок мира — 2016, то там золото доставалось именно Канаде», — подчеркнул Шталенков.
Ранее эксперт рассказал, почему Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею.