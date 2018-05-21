СМИ: Тренер «Ювентуса» Аллегри не стал продлевать контракт с клубом

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не стал подписывать новый контракт с клубом.

Об этом сообщает TuttoJuve.

По информации издания, переговоры специалиста с руководством бьянконери прошли позитивно, и стороны готовы обсудить вопрос возможного продления соглашения после окончания сезона-2018/19.

Действующий контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до лета 2020 года.

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