Сёмин: буду болеть не только за Россию, но и за Перу на ЧМ-2018

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что на чемпионате мира 2018 года будет болеть за сборные России и Перу.

«Сборная Перу показала потрясающий футбол в квалификации. Надёжная защита, хорошие комбинации и работа с мячом, быстрая атака, неожиданные удары в том числе из-за пределов штрафной площади», — приводит слова Сёмина Libero.

Он отметил, что сборная Перу может преподнести сюрприз на чемпионате мира.

«Это отличная команда, в которой к тому же играет чемпион России в составе «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Буду болеть не только за Россию, но и за Перу. Буду главным российским болельщиком сборной Перу на чемпионате мира», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» вошёл в расширенный состав сборной Перу на ЧМ-2018.

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