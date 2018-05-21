Объявлен состав сборной России по баскетболу для подготовки к матчам отбора КМ-2019

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Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФС) опубликовала состав национальной команды на тренировочный сбор для подготовки к матчам квалификации Кубка мира 2019 года с Бельгией и Францией.

В список из 16 игроков вошли:

— защитники Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин и Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин и Виталий Фридзон (оба — ЦСКА), Иван Ухов («Парма»), Алексей Швед («Химки»);

— форварды Семён Антонов, Андрей Воронцевич и Никита Курбанов (ЦСКА), Пётр Губанов («Нижний Новгород»), Андрей Зубков («Химки»), Сергей Карасёв («Зенит»);

 — центровые Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артём Клименко («Автодор»), Тимофей Мозгов («Бруклин Нетс»).

В резервный список включены защитник Вячеслав Зайцев («Химки»), форварды Никита Балашов («Пено Жвайгждес»), Евгений Валиев («Зенит») и Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).

Матч с Бельгией состоится 29 июня на выезде, а встреча с Францией пройдёт в России 2 июля.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Автодора» получил приглашение в лагерь НБА.

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