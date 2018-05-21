СМИ: Футболист «Челси» Азар стал главной трансферной целью «Манчестер Сити»

Английский «Манчестер Сити» нацелен на приобретение бельгийского полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара в летнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Star, в трансфере Азара заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который видит в 27-летнем бельгийце долгосрочную замену испанскому хавбеку Давиду Сильве.

Отмечается, что трансфер Азара обойдётся «Манчестер Сити» не меньше чем в £100 млн.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Бенитес отказался возглавить «Зенит».