СМИ: Футболист «Челси» Азар стал главной трансферной целью «Манчестер Сити»

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Английский «Манчестер Сити» нацелен на приобретение бельгийского полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара в летнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Star, в трансфере Азара заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который видит в 27-летнем бельгийце долгосрочную замену испанскому хавбеку Давиду Сильве.

Отмечается, что трансфер Азара обойдётся «Манчестер Сити» не меньше чем в £100 млн.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Бенитес отказался возглавить «Зенит».

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