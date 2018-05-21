СМИ: Бенитес отказался возглавить «Зенит»

Главный тренер английского «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес отказался возглавить санкт-петербургский «Зенит».

Как сообщает The Northern Echo, петербургский клуб был готов предложить 58-летнему специалисту выгодный контракт и выделить огромный бюджет на трансферы, но испанец отказался от варианта переезда в Россию.

Отмечается, что Бенитес, чьё будущее в «Ньюкасле» пока не определено, также отказался от предложений ряда команд из Китая и с Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Маурицио Сарри контракт с зарплатой более €7 млн в год.