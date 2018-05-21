СМИ: ФК «Зенит» предложил Сарри контракт с зарплатой более €7 млн в год

Руководство санкт-петербургского «Зенита» продолжает поиски нового главного тренера после отставки Роберто Манчини.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на итальянские СМИ, российский клуб сделал предложение наставнику «Наполи» Маурицио Сарри.

Чтобы убедить итальянского специалиста возглавить команду, руководство «Зенита» готово платить ему зарплату более €7 млн в год.

Ранее сообщалось, что Сарри не интересует работа в «Зените».