СМИ: Сарри не интересует работа в «Зените»

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Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри, который является кандидатом на пост наставника «Зенита», не заинтересован в работе с санкт-петербургским клубом.

Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, вероятность того, что Сарри покинет неаполитанскую команду по окончании сезона, высока. При этом подчёркивается, что специалист не возглавит «Зенит», даже если ему предложат зарплату в размере €9 млн в год.

Ранее Уткин заявил, что Адвокат с большой долей вероятности возглавит «Зенит».

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