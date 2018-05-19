Уткин заявил, что Адвокат с большой долей вероятности возглавит «Зенит»

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Известный спортивный комментатор Василий Уткин утверждает, что бывший главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат с большой долей вероятности возглавит санкт-петербургский «Зенит».

«Адвокат будет в «Зените»! Точно ли это? Настолько, насколько это возможно до подписания контракта, я бы взялся утверждать, что да», — приводит слова Уткина Sport24 со ссылкой на «Спорт FM».

Он также рассказал, кто принимает решение о назначении главного тренера.

«Это клуб, в котором один человек решает. Алексей Борисович Миллер. Я бы дал 90% вероятности, что тренером «Зенита» будет Адвокат», — сказал Уткин.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков высказал мнение о возможном приглашении наставника «Наполи» Маурицио Сарри на должность главного тренера санкт-петербургского клуба. 

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