Уткин заявил, что Адвокат с большой долей вероятности возглавит «Зенит»
«Адвокат будет в «Зените»! Точно ли это? Настолько, насколько это возможно до подписания контракта, я бы взялся утверждать, что да», — приводит слова Уткина Sport24 со ссылкой на «Спорт FM».
Он также рассказал, кто принимает решение о назначении главного тренера.
«Это клуб, в котором один человек решает. Алексей Борисович Миллер. Я бы дал 90% вероятности, что тренером «Зенита» будет Адвокат», — сказал Уткин.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков высказал мнение о возможном приглашении наставника «Наполи» Маурицио Сарри на должность главного тренера санкт-петербургского клуба.