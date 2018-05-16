Широков: Сарри в «Зените» — это какие-то эротические фантазии

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков высказал мнение о возможном приглашении наставника «Наполи» Маурицио Сарри на должность главного тренера санкт-петербургского клуба.

«Сарри в «Зените» — это какие-то эротические фантазии. Какой здравомыслящий человек, так востребованный и занимающий второе место в чемпионате Италии, поедет в Россию, в команду, занявшую пятое место, не попавшую в Лигу чемпионов? Не думаю, что Сарри мыслит категориями денег и их количества», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Он отметил, что у специалиста уровня Сарри наверняка есть неплохие варианты в европейских командах.

«При всём уважении к «Зениту» и нашему чемпионату, тренеры такого калибра не заинтересованы к нам приезжать. Если бы это происходило лет пять назад, я бы мог в это поверить, но сейчас — маловероятно», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что в списке претендентов на пост главного тренера футбольного клуба «Зенит» осталось три кандидата.