Три кандидата остались в списке претендентов на пост главного тренера футбольного клуба «Зенит»

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Пресс-секретарь санкт-петербургского «Зенита» Антон Макаренко сообщил, что после заседания совета директоров список кандидатов на должность главного тренера команды сократился с пяти до трёх претендентов.

В ближайшие 7—10 дней с тремя кандидатами будут проведены предметные переговоры, приводит слова Макаренко Sport24.

В изначальный шорт-лист входили Маурицио Сарри, Паулу Фонсека, Хорхе Сампаоли, Марсело Гальярдо и Сергей Семак.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Уфы» Сергей Семак прибыл в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

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