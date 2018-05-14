Три кандидата остались в списке претендентов на пост главного тренера футбольного клуба «Зенит»

Пресс-секретарь санкт-петербургского «Зенита» Антон Макаренко сообщил, что после заседания совета директоров список кандидатов на должность главного тренера команды сократился с пяти до трёх претендентов.

В ближайшие 7—10 дней с тремя кандидатами будут проведены предметные переговоры, приводит слова Макаренко Sport24. В изначальный шорт-лист входили Маурицио Сарри, Паулу Фонсека, Хорхе Сампаоли, Марсело Гальярдо и Сергей Семак. Ранее сообщалось, что главный тренер «Уфы» Сергей Семак прибыл в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге.