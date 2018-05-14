Семак прибыл в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге
14 мая в здании проходит заседание совета директоров «Зенита». На нём будет рассмотрен вопрос о новом наставнике команды после отставки Роберто Манчини.
Семак находится в списке из пяти кандидатов на данный пост.
Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге. В профиле человека за дверью не трудно опознать С.Б. Семака @zenit_spb#интрига 😉 pic.twitter.com/lc01iritKC— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 14 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что более 60% болельщиков «Зенита» хотят видеть Семака главным тренером.