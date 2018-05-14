Семак прибыл в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге

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Известный телекомментатор Георгий Черданцев опубликовал фотографию в Twitter, на которой изображён главный тренер «Уфы» Сергей Семак, входящий в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

14 мая в здании проходит заседание совета директоров «Зенита». На нём будет рассмотрен вопрос о новом наставнике команды после отставки Роберто Манчини.

Семак находится в списке из пяти кандидатов на данный пост.

Ранее сообщалось, что более 60% болельщиков «Зенита» хотят видеть Семака главным тренером.

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