Семак прибыл в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге

Известный телекомментатор Георгий Черданцев опубликовал фотографию в Twitter, на которой изображён главный тренер «Уфы» Сергей Семак, входящий в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

14 мая в здании проходит заседание совета директоров «Зенита». На нём будет рассмотрен вопрос о новом наставнике команды после отставки Роберто Манчини. Семак находится в списке из пяти кандидатов на данный пост. Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге. В профиле человека за дверью не трудно опознать С.Б. Семака @zenit_spb#интрига 😉 pic.twitter.com/lc01iritKC — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 14 мая 2018 г. Ранее сообщалось, что более 60% болельщиков «Зенита» хотят видеть Семака главным тренером.