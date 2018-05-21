Антонов: ЦСКА следует извлечь правильный урок из поражения в Евролиге

Форвард московского ЦСКА Семён Антонов прокомментировал поражение от литовского «Жальгириса» в матче за третье место в баскетбольной Евролиге.

«В первой половине была абсолютно равная игра. В третьей четверти случился провал с нашей стороны, упустили «Жальгирис» вперёд, но в заключительной четверти показали, кто есть кто на самом деле», — приводит слова Антонова «Чемпионат».

Он отметил, что ЦСКА мог склонить чашу весов в свою сторону, но, к сожалению, этого не получилось.

«Жизнь продолжается. Нам следует извлечь правильный урок из поражения в Евролиге. Этот матч показал, что ЦСКА умеет держать удар», — добавил спортсмен.

Ранее Димитрис Итудис заявил, что ЦСКА приехал на «Финал четырёх» завоёвывать титул, а в итоге вышло разочарование.