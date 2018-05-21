Итудис: ЦСКА приехал на «Финал четырёх» завоёвывать титул, а в итоге вышло разочарование

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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных от литовского «Жальгириса» в матче за третье место в баскетбольной Евролиге.

«Мы сражались в начале матча, задали ритм, охватывали всю площадку. Но дальше у нас был слишком маленький процент забитых средних и дальних бросков. В последней четверти смогли переломить ход игры. На последних минутах мы могли бы выиграть. Мы очень разочарованы», — приводит слова Итудиса пресс-служба Евролиги.

Он отметил, что ЦСКА мог на последних минутах вырвать победу в матче.

«Мы очень разочарованы. ЦСКА приехал завоёвывать титул, а в итоге вышло разочарование, совсем о другом мы мечтали. Я горжусь, что ребята сражались до конца и не сдались», — добавил специалист.

Ранее Нандо де Коло заявил, что матч с «Жальгирисом» был тяжёлым, поскольку игроки ЦСКА сильно расстроились после полуфинала.

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