Де Коло: игра с «Жальгирисом» была тяжёлой, мы сильно расстроились после полуфинала

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Защитник московского ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал поражение от литовского «Жальгириса» в матче за третье место в баскетбольной Евролиге.

«Игра была тяжёлой, мы были сильно расстроены после полуфинала. Играть за третье место всегда тяжело. А когда ты играешь против команды, которую так здорово поддерживают, становится ещё сложнее. В конце мы показали, что можем сражаться. Вернуться таким образом в игру было нелегко. Но теперь нам надо сосредоточиться на концовке сезона», — цитирует Де Коло пресс-служба Евролиги.

Ранее Виталий Фридзон высказал мнение, что за последнее время это у ЦСКА самый плохой «Финал четырёх».

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