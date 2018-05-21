Баскетболист ЦСКА Фридзон: за последнее время у нас самый плохой «Финал четырёх»

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Защитник московского ЦСКА Виталий Фридзон прокомментировал поражение от литовского «Жальгириса» в матче за третье место в баскетбольной Евролиге.

«Готовились серьёзно к игре, хотели выиграть. Начали матч как в полуфинале с «Реалом», но потом встали на месте и не показывали агрессии, которую хотели и ждали. Третья четверть в матче с «Жальгирисом», наверное, худшая для ЦСКА в нынешнем сезоне. Не знаю, почему так вышло. У нас не получалось ни в защите, ни в нападении. Мы всё промазали, и нам всё забивали», — приводит слова Фридзона «Чемпионат».

Он отметил, что в концовке матча игроки проявили себя, когда начали бороться из последних сил.

«Надеюсь, мы вернулись на свой путь. Думаю, за последнее время это у нас самый плохой «Финал четырёх». Мы проигрывали в полуфинале, но при этом бились, в конце нам забивали тяжёлые мячи. А сейчас мы играли не так, как по ходу сезона, как готовились», — добавил россиянин.

Ранее президент Единой лиги ВТБ раскритиковал выступление баскетболистов ЦСКА в Евролиге.

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