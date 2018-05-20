Президент Единой лиги ВТБ раскритиковал выступление баскетболистов ЦСКА в Евролиге

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов раскритиковал выступление московского ЦСКА в «Финале четырёх» баскетбольной Евролиги.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сказать два слова? Позорище и убожество», — заявил Иванов.

Последний раз армейский коллектив не сумел попасть в тройку лучших Евролиги в 2014 году.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Жальгирису» в матче за третье место баскетбольной Евролиги.