Президент Единой лиги ВТБ раскритиковал выступление баскетболистов ЦСКА в Евролиге

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Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов раскритиковал выступление московского ЦСКА в «Финале четырёх» баскетбольной Евролиги.
Президент Единой лиги ВТБ раскритиковал выступление баскетболистов ЦСКА в Евролиге
  • Reuters
  • © Alkis Konstantinidis

Об этом сообщает ТАСС.

«Сказать два слова? Позорище и убожество», — заявил Иванов.

Последний раз армейский коллектив не сумел попасть в тройку лучших Евролиги в 2014 году.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Жальгирису» в матче за третье место баскетбольной Евролиги.

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