Президент Единой лиги ВТБ раскритиковал выступление баскетболистов ЦСКА в Евролиге
Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов раскритиковал выступление московского ЦСКА в «Финале четырёх» баскетбольной Евролиги.
- Reuters
- © Alkis Konstantinidis
Об этом сообщает ТАСС.
«Сказать два слова? Позорище и убожество», — заявил Иванов.
Последний раз армейский коллектив не сумел попасть в тройку лучших Евролиги в 2014 году.
Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Жальгирису» в матче за третье место баскетбольной Евролиги.
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