Баскетболист ЦСКА Родригес: иногда ты сражаешься, но ничего не получается

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Разыгрывающий московского ЦСКА Серхио Родригес прокомментировал поражение от литовского «Жальгириса» в матче за третье место в баскетбольной Евролиге.
Баскетболист ЦСКА Родригес: иногда ты сражаешься, но ничего не получается
  • Reuters
  • © Alkis Konstantinidis

«Это был сложный матч. Мы все пытались забыть об игре, которая была в пятницу. Иногда ты сражаешься, но ничего не получается. Тем не менее во второй половине, за исключением первых минут, нам удалось побороться — и это то, что мы должны извлечь из этой игры», — приводит слова Родригеса пресс-служба Евролиги.

Ранее Димитрис Итудис заявил, что ЦСКА приехал на «Финал четырёх» завоёвывать титул, а в итоге вышло разочарование.

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