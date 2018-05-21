Баскетболист ЦСКА Родригес: иногда ты сражаешься, но ничего не получается

Разыгрывающий московского ЦСКА Серхио Родригес прокомментировал поражение от литовского «Жальгириса» в матче за третье место в баскетбольной Евролиге.

«Это был сложный матч. Мы все пытались забыть об игре, которая была в пятницу. Иногда ты сражаешься, но ничего не получается. Тем не менее во второй половине, за исключением первых минут, нам удалось побороться — и это то, что мы должны извлечь из этой игры», — приводит слова Родригеса пресс-служба Евролиги.

Ранее Димитрис Итудис заявил, что ЦСКА приехал на «Финал четырёх» завоёвывать титул, а в итоге вышло разочарование.