«Голден Стэйт» разгромил «Хьюстон» и вышел вперёд в полуфинальной серии плей-офф НБА
Встреча завершились со счётом 126:85.
Наибольшую результативность в матче показал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 35 очков, Кевин Дюрант записал в свой актив 25 очков, а Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из десяти очков и 17 подборов.
В составе «Хьюстона» 20 очков набрал Джеймс Харден, а Крис Пол сделал дабл-дабл из 13 очков и десяти подборов.
Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Голден Стэйт». Следующая игра состоится 23 мая.
Ранее сообщалось, что «Кливленд» обыграл «Бостон» и сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА.