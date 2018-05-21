«Голден Стэйт» разгромил «Хьюстон» и вышел вперёд в полуфинальной серии плей-офф НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке нанёс разгромное поражение «Хьюстон Рокетс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершились со счётом 126:85.

Наибольшую результативность в матче показал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 35 очков, Кевин Дюрант записал в свой актив 25 очков, а Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из десяти очков и 17 подборов.

В составе «Хьюстона» 20 очков набрал Джеймс Харден, а Крис Пол сделал дабл-дабл из 13 очков и десяти подборов.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Голден Стэйт». Следующая игра состоится 23 мая.

Ранее сообщалось, что «Кливленд» обыграл «Бостон» и сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА.