«Кливленд» обыграл «Бостон» и сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА

«Кливленд Кавальерс» на своей площадке одержал победу над «Бостон Селтикс» в третьем матче серии полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 116:86. Наибольшую результативность в матче показал Леброн Джеймс, набравший 27 очков и отдавший 12 передач. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 13 очков и 14 подборов. 18 очков «Бостону» принёс Джейсон Тейтум. Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Селтикс». Следующая игра состоится 22 мая. Ранее сообщалось, что бывшая баскетболистка сборной России Бэкки Хэммон может возглавить «Детройт Пистонс».