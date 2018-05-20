«Кливленд» обыграл «Бостон» и сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА
Встреча завершилась со счётом 116:86.
Наибольшую результативность в матче показал Леброн Джеймс, набравший 27 очков и отдавший 12 передач. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 13 очков и 14 подборов.
18 очков «Бостону» принёс Джейсон Тейтум.
Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Селтикс». Следующая игра состоится 22 мая.
Ранее сообщалось, что бывшая баскетболистка сборной России Бэкки Хэммон может возглавить «Детройт Пистонс».