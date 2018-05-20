«Кливленд» обыграл «Бостон» и сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА

Короткая ссылка
«Кливленд Кавальерс» на своей площадке одержал победу над «Бостон Селтикс» в третьем матче серии полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 116:86.

Наибольшую результативность в матче показал Леброн Джеймс, набравший 27 очков и отдавший 12 передач. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 13 очков и 14 подборов.

18 очков «Бостону» принёс Джейсон Тейтум.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Селтикс». Следующая игра состоится 22 мая.

Ранее сообщалось, что бывшая баскетболистка сборной России Бэкки Хэммон может возглавить «Детройт Пистонс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Баскетбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных