Месси в пятый раз в карьере завоевал «Золотую бутсу»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона 2017/2018.

Аргентинец забил 34 гола в 36 матчах чемпионата Испании и набрал 68 очков. Форвард каталонского клуба на четыре балла опередил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (32 гола). На третьем месте оказался Харри Кейн из «Тоттенхэма» (30 голов).

В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей игрока умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в топ-5 лигах, оценивается в два очка.

В прошлом Месси завоёвывал «Золотую бутсу» в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в последнем матче Иньесты в каталонском клубе.