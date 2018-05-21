Месси в пятый раз в карьере завоевал «Золотую бутсу»

Короткая ссылка
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона 2017/2018.

Аргентинец забил 34 гола в 36 матчах чемпионата Испании и набрал 68 очков. Форвард каталонского клуба на четыре балла опередил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (32 гола). На третьем месте оказался Харри Кейн из «Тоттенхэма» (30 голов).

В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей игрока умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в топ-5 лигах, оценивается в два очка.

В прошлом Месси завоёвывал «Золотую бутсу» в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в последнем матче Иньесты в каталонском клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных