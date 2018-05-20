«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в последнем матче Иньесты в каталонском клубе

«Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад» в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Филиппе Коутинью. Этот поединок стал последним для хавбека каталонского клуба Андреса Иньесты. Он был заменён на 82-й минуте игры, передав капитанскую повязку Лионелю Месси. Ранее сообщалось, что футболисты «Реал Сосьедада» устроили коридор почёта для Иньесты.