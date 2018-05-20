Определились все участники РФПЛ сезона-2018/19

Стали известны все 16 участников Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне-2018/19.

20 мая состоялись ответные стыковые матчи за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России, по итогам которых пермский «Амкар» превзошёл «Тамбов», а красноярский «Енисей» — махачкалинский «Анжи».

Дагестанский клуб покинул РФПЛ вместе с «Тосно» и «СКА-Хабаровском». Их заменили «Оренбург» и самарские «Крылья Советов».

Таким образом, полностью состав участников РФПЛ будущего сезона выглядит следующим образом: «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Краснодар», «Уфа», «Рубин», «Арсенал», «Ахмат», «Ростов», «Урал», «Оренбург», «Крылья Советов», «Амкар» и «Енисей».

Ранее сообщалось, что «Енисей» вышел в РФПЛ после проигрыша от «Анжи».