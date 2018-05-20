Президент ЦСКА считает, что команда провально выступила в «Финале четырёх» баскетбольной Евролиги

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин назвал провальным выступление команды в «Финале четырёх» Евролиги.

«Наше выступление здесь получилось провальным, мы не выглядели готовыми к матчам в Белграде. Почему это произошло, будем анализировать, особенно это обидно потому, что весь сезон мы демонстрировали совершенно иной баскетбол», — приводит слова Ватутина ТАСС.

Он отметил, что в актив команды можно занести только последнюю встречу матча за бронзу.

«Хочу принести извинения болельщикам, что не оправдали надежд. Огромное спасибо всем, кто приехал, всем, кто болел дома у телевизора», — добавил Ватутин.

Ранее сообщалось, что президент Единой лиги ВТБ раскритиковал выступление баскетболистов ЦСКА в Евролиге.