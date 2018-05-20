Каноист Шамшурин завоевал серебро на этапе КМ в Венгрии на дистанции 5000 м

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Россиянин Кирилл Шамшурин стал серебряным призёром в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 5000 м в рамках первого этапа Кубка мира в венгерском городе Сегед.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Он преодолел дистанцию за 22 минуты 16,166 секунды.

Первым стал представитель Кубы Сергей Торрес Мадригал (21.57,394). Третье место занял испанец Диего Ромеро (22.36,133).

Ранее сообщалось, что каноистки Андреева и Ромасенко стали вторыми на этапе КМ в Венгрии.

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