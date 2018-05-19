Каноистки Андреева и Ромасенко стали вторыми на этапе КМ в Венгрии

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Российские каноистки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко завоевали серебряные медали в двойках на дистанции 200 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в венгерском городе Сегед.

Об этом сообщает ТАСС.

Россиянки показали результат 43,954 секунды.

Обладательницами золотых наград стали китаянки Венюн Лин и Лики Чжан (43,082). Третье место заняли представительницы Венгрии Киншо Такаш и Вираж Балла (44,427 секунды).

Соревнования завершатся 20 мая.

Ранее сообщалось, что россиянин Полянский завоевал золото на этапе Кубка мира по триатлону.

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