Российские синхронистки победили в произвольной программе в соревнованиях групп

Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в соревнованиях групп в произвольной программе на этапе Мировой серии в Будапеште.

Об этом сообщает РИА Новости. Российские спортсменки по итогам своего выступления набрали 97,0000 балла. Второе место заняла команда Украины (93,3333), третье — Израиля (80,6668 балла). Ранее сообщалось, что каноистки Андреева и Ромасенко стали вторыми на этапе КМ в Венгрии.