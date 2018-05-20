Российские синхронистки победили в произвольной программе в соревнованиях групп
Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в соревнованиях групп в произвольной программе на этапе Мировой серии в Будапеште.
Об этом сообщает РИА Новости.
Российские спортсменки по итогам своего выступления набрали 97,0000 балла.
Второе место заняла команда Украины (93,3333), третье — Израиля (80,6668 балла).
Ранее сообщалось, что каноистки Андреева и Ромасенко стали вторыми на этапе КМ в Венгрии.
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