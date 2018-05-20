В датском отеле прокомментировали информацию о тратах сборной России по хоккею на алкоголь и икру

Представители датского отеля Tivoli Hotel and Congress Center опровергли информацию о том, что сборная России по хоккею во время чемпионата мира потратила €350 тыс. на алкоголь и икру.

«Во время пребывания российская команда была постоянно на связи с шеф-поваром отеля, который удостоверился, что подаваемая еда соответствует диете игроков на время чемпионата мира», — приводит слова генерального менеджера отеля Якоба Эллерманна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что отель не подавал алкогольных напитков во время мирового первенства.

«Отель Tivoli Hotel and Congress Center категорически опровергает содержание статьи, которая не основывается на фактах», — добавил Эллерманн.

Ранее финское издание Iltalehti сообщило, что сборная России на чемпионате мира по хоккею в Дании потратила на проживание в одном из отелей Копенгагена порядка €350 тыс.