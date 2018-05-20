СМИ: Сборная России по хоккею на ЧМ-2018 потратила €350 тысяч на алкоголь и икру

Финское издание Iltalehti сообщило, что сборная России на чемпионате мира по хоккею в Дании потратила на проживание в одном из отелей Копенгагена порядка €350 тыс.

«У них было реально много икры. Во время турнира также заказывалось значительное количество алкоголя, в основном водки. Я редко видел таких злых и разочарованных клиентов, как в четверг, когда Россия вылетела после матча с Канадой. После поражения водка текла ручьём вместе с икрой», — приводит издание слова одного из сотрудников отеля.

Ранее Андрей Николишин оценил выступление сборной России по хоккею на ЧМ-2018.