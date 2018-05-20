Матерацци: Манчини лучше подходит для работы в сборной, а не в клубе

Бывший защитник миланского «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци высказал мнение о новом наставнике национальной команды Роберто Манчини.

«Знаю, что Роберто действительно хотел работать с национальной командой и отказался от больших денег, которые предлагал «Зенит», ради этой должности. Но теперь Роберто предстоит проделать серьёзную работу. Он в любом случае не сможет усугубить положение сборной. Думаю, Манчини лучше подходит для работы в национальной команде, а не в клубе», — приводит слова Матерацци Football Italia.

Ранее сообщалось, что Манчини вызвал Марио Балотелли в сборную Италии по футболу впервые с 2014 года.