Главный тренер «Зенита-2» Зырянов: в ФНЛ люди играют за премии, чтобы прокормить семьи

Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов рассказал о разнице между Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) и Футбольной национальной лигой (ФНЛ).

«Посмотрите, кто играл в финале Кубка России: команда ФНЛ и команда, вылетевшая в ФНЛ. Значит, уровень лиги неплохой. На стадии 1/16 финала Кубка клубы из ФНЛ принимают дома команды премьер-лиги. И всем гостям приходится тяжело», — приводит слова Зырянова РИА Новости.

Он отметил, что такие результаты показывают, что команды ФНЛ могут настроиться на несколько ответственных матчей.

«Не скажу, что здесь мало футбола, но в этой лиге люди играют за премии — чтобы прокормить семьи. Некоторые стремятся показывать хороший футбол, а некоторые просто бьются. Это не Профессиональная футбольная лига, где ещё можно играть в футбол, и не премьер-лига, где тоже дают играть. Здесь нужно биться и проявлять характер», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Енисей» разгромил «Анжи» в первом стыковом матче за право сыграть в РФПЛ.