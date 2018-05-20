Клопп: Салах провёл фантастический сезон, но Роналду отыграл 15 таких

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал появляющиеся в прессе сравнения полузащитника Мохаммеда Салаха с форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

«Мо провёл фантастический сезон, но Криштиану отыграл 15 таких. Зачем нам сравнивать их? Никто не сравнивал Пеле с другими игроками в его времена», — приводит слова Клоппа Goal.

Он отметил, что не видит необходимости сравнивать Салаха и Роналду в контексте предстоящего финала Лиги чемпионов.

«Вопрос не в том, у кого лучше один игрок. Он в том, кто лучше играет в футбол. А для этого обычно нужны и все остальные игроки», — добавил немецкий специалист.

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. фанатов «Реала» отказались от билетов на финал ЛЧ в Киеве.