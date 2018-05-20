Швед: моя награда — это общая заслуга команды

Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед поделился впечатлениями от присуждения ему награды самому результативному игроку баскетбольной Евролиги сезона-2017/18.

«Конечно же, приятно получить награду. В принципе, я провёл хороший сезон, но я бы сказал, что это и командная заслуга, потому что ребята мне помогали, как могли: отдавали передачи, ставили заслоны. Это общая заслуга, и я этому рад», — приводит слова Шведа пресс-служба «Химок».

Он отметил, что не считает, что у команды есть какая-то зависимость от его результативности.

«Мы играем в командный баскетбол, как сейчас делают многие и в Европе, и в Америке. Надо продолжать в том же духе, и результат должен прийти», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что Швед получил награду самому результативному игроку Евролиги.