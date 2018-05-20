Канадский боксёр Стивенсон в девятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBC

Канадец Адонис Стивенсон защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг в поединке против шведа Баду Джека.

Бой прошёл в Торонто и продолжался все 12 раундов. Раздельным решением судей поединок завершился вничью.

40-летний Стивенсон в девятый раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2013 года. Теперь в его активе 29 побед, 24 из которых нокаутом, одно поражение и одна ничья.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу арестован за кражу алкоголя.