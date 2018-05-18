Бывший чемпион мира по боксу арестован за кражу алкоголя

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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Орландо Салидо был арестован за кражу алкоголя в родном городе Сьюдад-Обрегон.

Как сообщает, BoxingScene, кассир одного из местных магазинов отказался продавать 37-летнему спортсмену алкоголь в 7 утра, поскольку по мексиканским законам это можно делать только с 8 утра. Тогда Салидо просто взял 16 банок пива и ушёл, не расплатившись.

Отмечется, что он был задержан вызванной на место инцидента полицией, но отпущен под залог в 800 песо (порядка 2500 рублей. — RT).

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес исключён из рейтинга WBC за отказ проходить допинг-тесты.

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