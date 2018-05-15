Мексиканский боксёр Альварес исключён из рейтинга WBC за отказ проходить допинг-тесты

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что мексиканский боксёр Сауль Альварес исключён из рейтинга организации.

Спортсмен наказан за отказ войти в антидопинговую программу «Чистый бокс».

«Альварес был исключён из рейтинга, потому что отказался принимать участие в программе «Чистый бокс», как прописано в правилах. Он вернётся в рейтинг, как только согласится стать частью программы», — написал Сулейман в Twitter.

Альварес получил шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Перед матчем-реваншем с казахстанцем Геннадием Головкиным в начале марта допинг-проба мексиканца дала положительный результат.

Ранее руководитель промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес сообщил об экспертизе, которая доказала, что бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль Альварес ненамеренно принимал допинг.