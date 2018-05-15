Мексиканский боксёр Альварес исключён из рейтинга WBC за отказ проходить допинг-тесты

Короткая ссылка
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что мексиканский боксёр Сауль Альварес исключён из рейтинга организации.
Мексиканский боксёр Альварес исключён из рейтинга WBC за отказ проходить допинг-тесты
  • globallookpress.com
  • © Craig Durling

Спортсмен наказан за отказ войти в антидопинговую программу «Чистый бокс».

«Альварес был исключён из рейтинга, потому что отказался принимать участие в программе «Чистый бокс», как прописано в правилах. Он вернётся в рейтинг, как только согласится стать частью программы», — написал Сулейман в Twitter.

Альварес получил шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Перед матчем-реваншем с казахстанцем Геннадием Головкиным в начале марта допинг-проба мексиканца дала положительный результат.

Ранее руководитель промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес сообщил об экспертизе, которая доказала, что бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль Альварес ненамеренно принимал допинг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Бокс/ММА Допинг
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных