Мексиканский боксёр Альварес исключён из рейтинга WBC за отказ проходить допинг-тесты
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Спортсмен наказан за отказ войти в антидопинговую программу «Чистый бокс».
«Альварес был исключён из рейтинга, потому что отказался принимать участие в программе «Чистый бокс», как прописано в правилах. Он вернётся в рейтинг, как только согласится стать частью программы», — написал Сулейман в Twitter.
Альварес получил шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Перед матчем-реваншем с казахстанцем Геннадием Головкиным в начале марта допинг-проба мексиканца дала положительный результат.
Ранее руководитель промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес сообщил об экспертизе, которая доказала, что бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль Альварес ненамеренно принимал допинг.