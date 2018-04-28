Боксёр Альварес доказал, что неумышленно принимал допинг

Руководитель промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес сообщил об экспертизе, которая доказала, что бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль Альварес ненамеренно принимал допинг.

Допинг-проба мексиканца, взятая в феврале, дала положительный результат на кленбутерол. В марте Альварес сдал волосы на допинг-тест, и он оказался отрицательным. В волосах кленбутерол в случае длительного применения сохраняется до полугода.

«Тест, который был запрошен комиссией, оказался отрицательным. Это должно исключить все подозрения, что Альварес принимал препарат умышленно. Сауль очень хочет вернуться к тренировкам и выйти на ринг в сентябре. По словам самого Альвареса, он надеется, что этот тест подтвердит, что он является чистым боксёром», — приводит слова Гомеса ESPN.

Ранее известный мексиканский боксёр Сауль Альварес, в разное время владевший титулами чемпиона мира в первом среднем и среднем весе по нескольким основным версиям, был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.