Боксёр Альварес доказал, что неумышленно принимал допинг

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Руководитель промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес сообщил об экспертизе, которая доказала, что бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль Альварес ненамеренно принимал допинг.

Допинг-проба мексиканца, взятая в феврале, дала положительный результат на кленбутерол. В марте Альварес сдал волосы на допинг-тест, и он оказался отрицательным. В волосах кленбутерол в случае длительного применения сохраняется до полугода. 

«Тест, который был запрошен комиссией, оказался отрицательным. Это должно исключить все подозрения, что Альварес принимал препарат умышленно. Сауль очень хочет вернуться к тренировкам и выйти на ринг в сентябре. По словам самого Альвареса, он надеется, что этот тест подтвердит, что он является чистым боксёром», — приводит слова Гомеса ESPN.

Ранее известный мексиканский боксёр Сауль Альварес, в разное время владевший титулами чемпиона мира в первом среднем и среднем весе по нескольким основным версиям, был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.

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