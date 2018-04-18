Мексиканский боксёр Альварес дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил

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Известный мексиканский боксёр Сауль Альварес, в разное время владевший титулами чемпиона мира в первом среднем и среднем весе по нескольким основным версиям, был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что формально атлетическая комиссия американского штата Невада отстранила мексиканца на год, но, поскольку 27-летний спортсмен активно сотрудничал с организацией в процессе рассмотрения его дела, срок дисквалификации составит всего шесть месяцев.

Вернуться на ринг Альварес сможет после 17 августа. Предполагается, что отменённый второй бой Сауля с представителем Казахстана Геннадием Головкиным может состояться уже осенью 2018 года.

Ранее сообщалось, что ирландский боксёр Гарри О'Салливан заменит Альвареса в поединке с Головкиным.

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