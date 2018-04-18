Мексиканский боксёр Альварес дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил
Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что формально атлетическая комиссия американского штата Невада отстранила мексиканца на год, но, поскольку 27-летний спортсмен активно сотрудничал с организацией в процессе рассмотрения его дела, срок дисквалификации составит всего шесть месяцев.
Вернуться на ринг Альварес сможет после 17 августа. Предполагается, что отменённый второй бой Сауля с представителем Казахстана Геннадием Головкиным может состояться уже осенью 2018 года.
Ранее сообщалось, что ирландский боксёр Гарри О'Салливан заменит Альвареса в поединке с Головкиным.