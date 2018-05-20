Российский вратарь Бердин подписал контракт с полуфиналистом Кубка Стэнли
Соглашение новичка рассчитано на три года и будет действительно со следующего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
#NHLJets sign goaltender Mikhail Berdin to a three-year entry-level contract.— Winnipeg Jets (@NHLJets) 19 мая 2018 г.
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Воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Бердин провёл нынешний сезон в Хоккейной лиги США (USHL) в составе «Су-Фоллз Стэмпид».
«Виннипег» уступает «Вегас Голен Найтс» в полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли со счётом 1-3.
Ранее агент Дэн Мильштейн сообщил, что защитник санкт-петербургского СКА и сборной России Егор Яковлев в ближайшее время подпишет контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз»