Российский вратарь Бердин подписал контракт с полуфиналистом Кубка Стэнли

Российский вратарь Михаил Бердин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс».

Соглашение новичка рассчитано на три года и будет действительно со следующего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Бердин провёл нынешний сезон в Хоккейной лиги США (USHL) в составе «Су-Фоллз Стэмпид».

«Виннипег» уступает «Вегас Голен Найтс» в полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли со счётом 1-3.

Ранее агент Дэн Мильштейн сообщил, что защитник санкт-петербургского СКА и сборной России Егор Яковлев в ближайшее время подпишет контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз»