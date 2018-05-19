Хоккеист СКА Яковлев продолжит карьеру в клубе НХЛ «Нью-Джерси»

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Агент Дэн Мильштейн сообщил, что защитник санкт-петербургского СКА и сборной России Егор Яковлев в ближайшее время подпишет контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».

«Его контракт на руках, мы обсуждаем финальные детали. В ближайшие дни должны подписать соглашение, рассчитанное на год», — цитирует Мильштейна ТАСС.

Яковлев в составе СКА стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» заинтересован в подписании контракта с российским нападающим Ильёй Ковальчуком.

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