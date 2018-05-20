Победитель ПФЛ переедет в Армению

Генеральный директор московского «Арарата» Погос Галстян подтвердил, что клуб переедет в Армению.

«Арарат» стал победителем первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), однако не смог с первого раза получить лицензию для выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«Да, действительно, «Арарат» переедет в Армению. Связано это с отказом в получении лицензии. Мы будем пытаться подать апелляцию, но руководство клуба уже сообщило ребятам, что мы переезжаем», — цитирует Галстяна «Чемпионат».

Он заявил, что придётся менять состав команды из-за нежелания многих футболистов покидать Россию.

«Для нас, футбольных людей, главное — чтобы мы работали в футболе. А где — это уже не так важно», — сказал Галстян.

Клуб будет выступать в чемпионате Армении под названием «Арарат Армения».

Ранее сообщалось, что московский клуб «Арарат» досрочно занял первое место в зоне «Центр» первенства ПФЛ и обеспечил себе выход в ФНЛ.