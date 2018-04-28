«Арарат» досрочно обеспечил себе выход в ФНЛ

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Московский клуб «Арарат» досрочно занял первое место в зоне «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и обеспечил себе выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

28 апреля команда сыграла вничью с саратовским «Соколом» со счётом 1:1 и набрала 55 очков. В активе идущей на второй позиции «Рязани» — 39 баллов.

Таким образом, «Арарат», основанный в 2017 году, стал недосягаем для соперников.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» одержали победу в первом матче на стадионе ЧМ-2018 в Самаре.

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