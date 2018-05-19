Российский боец смешанных единоборств Крылов нокаутировал Мальдонадо и стал новым чемпионом Fight Nights Global

Российский боец смешанных единоборств Никита Крылов одержал победу над Фабио Мальдонадо и стал новым чемпионом Fight Nights Global в полутяжёлом весе.

Крылов нокаутировал бразильца во втором раунде. Поединок проходил в Ростове-на-Дону. Ранее сообщалось, что первый в истории турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории России пройдёт 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».