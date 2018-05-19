Российский боец смешанных единоборств Крылов нокаутировал Мальдонадо и стал новым чемпионом Fight Nights Global
Российский боец смешанных единоборств Никита Крылов одержал победу над Фабио Мальдонадо и стал новым чемпионом Fight Nights Global в полутяжёлом весе.
Крылов нокаутировал бразильца во втором раунде.
Поединок проходил в Ростове-на-Дону.
Ранее сообщалось, что первый в истории турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории России пройдёт 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».
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