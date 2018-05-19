Моуринью: «Челси» не заслужил победу в Кубке Англии по футболу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не считает, что команда заслуживала поражения в финальном матче Кубка Англии с «Челси».

«Я поздравляю соперников, потому что они выиграли, но не считаю их победу заслуженной», — цитирует Моуринью BBC.

Он также отметил, что был бы удостоен критики, если «Манчестер Юнайтед» выиграл бы титул, играя как «Челси».

«Мне очень любопытно, что бы вы сказали или другие люди написали, если бы моя команда сыграла, как «Челси». Представляю, что бы это было! Правда, очень любопытно», — сказал Моуринью.

Ранее «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и в восьмой раз стал обладателем Кубка Англии по футболу.