«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и в восьмой раз стал обладателем Кубка Англии по футболу
«Челси» переиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии по футболу.
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол забил Эден Азар с 11-метровой отметки (22-я минута).
«Челси» в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что лондонские футбольные клубы «Челси» и «Арсенал» отказались от кандидатуры тренера Луиса Энрике из-за его высокомерия.
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