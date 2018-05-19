«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и в восьмой раз стал обладателем Кубка Англии по футболу

«Челси» переиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол забил Эден Азар с 11-метровой отметки (22-я минута).

«Челси» в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что лондонские футбольные клубы «Челси» и «Арсенал» отказались от кандидатуры тренера Луиса Энрике из-за его высокомерия.