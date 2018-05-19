Надаль: Джокович вернулся на привычный уровень

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил игру серба Новака Джоковича в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

«Это был отличный матч, который я провёл очень хорошо. Новак пропустил длительное время из-за травмы, но теперь он вернулся на привычный уровень. На мой взгляд, серб провёл отличный турнир», — цитирует Надаля «Чемпионат» со ссылкой на Ubitennis.

Испанец заявил, что первоочередной задачей для него является победа на турнире в Риме, а не возможность возвращения на первую строчку рейтинга ATP. Он станет первой ракеткой мира в случае победы в финале.

Ранее испанец Рафаэль Надаль вышел в финал теннисного турнира ATP в итальянском Риме.