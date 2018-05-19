Надаль переиграл Джоковича и вышел в финал турнира ATP в Риме

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Риме.

В полуфинале Надаль переиграл серба Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

В финале турнира Надаль встретится с победителем встречи Марин Чилич (Хорватия) — Александр Зверев (Германия).

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль подверг критике эксперимент с вешалками для полотенец на матчах.