Надаль переиграл Джоковича и вышел в финал турнира ATP в Риме

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Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Риме.

В полуфинале Надаль переиграл серба Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

В финале турнира Надаль встретится с победителем встречи Марин Чилич (Хорватия) — Александр Зверев (Германия).

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль подверг критике эксперимент с вешалками для полотенец на матчах.

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