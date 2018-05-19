Надаль переиграл Джоковича и вышел в финал турнира ATP в Риме
Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Риме.
В полуфинале Надаль переиграл серба Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.
В финале турнира Надаль встретится с победителем встречи Марин Чилич (Хорватия) — Александр Зверев (Германия).
Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль подверг критике эксперимент с вешалками для полотенец на матчах.
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